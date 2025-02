Juventus-Inter 1-0, il tabellino della partita della 25ª giornata di Serie A

Juventus-Inter è terminata da pochi minuti con il punteggio di 1-0: questo il tabellino della partita valida per la venticinquesima giornata di Serie A 2024-2025.

TESTO – L’Inter riesce – per l’ennesima volta – nell’allucinante impresa di perdere le partite che dovrebbe e potrebbe vincere. A una Juventus non certo insuperabile basta il solito gol con un’infinità di rimpalli per battere una squadra che tutte le volte che ha avuto l’occasione di approfittarne si è sempre liquefatta. Da sola. E bisognerebbe iniziare a farsi qualche domanda pesante sulla resa mentale oltre che tecnica di certi giocatori. Con Lautaro Martinez che si è mangiato due gol, Denzel Dumfries che ha preso l’ennesimo palo e Nicola Zalewski che anziché tirare ha portato avanti palla un’ora. Dal possibile sorpasso al Napoli si scivola a -2 e fa malissimo. Questo il tabellino di Juventus-Inter.

JUVENTUS-INTER 1-0 – IL TABELLINO

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Veiga, Savona (59’ Cambiaso); Koopmeiners, K. Thuram (77’ Locatelli); Francisco Conceiçao (81’ Yildiz), McKennie, N. Gonzalez; Kolo Muani.

In panchina: Perin, Pinsoglio, Alberto Costa, Kelly, D. Vlahovic, Rouhi, Mbangula.

Allenatore: Thiago Motta.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni (62’ Carlos Augusto); Dumfries, Barella, Calhanoglu (80’ Correa), Mkhitaryan (80’ Zielinski), Dimarco (62’ Zalewski); Lautaro Martinez, Taremi (62’ M. Thuram).

In panchina: J. Martinez, Calligaris, de Vrij, Arnautovic, Frattesi, Asllani, Bisseck, Darmian.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Maurizio Mariani della sezione di Aprilia (Giallatini – Colarossi; Zufferli; VAR Mazzoleni; A. VAR Di Bello).

Gol: 74’ Francisco Conceiçao.

Ammoniti: Francisco Conceiçao (J), Barella (I).

Recupero: 0’ PT, 4’ ST.