Juventus-Inter si canta pure a Sanremo: 5 cantanti giocano il ‘derby’

Juventus-Inter cade nella settimana del 75esimo Festival di Sanremo. Anche sul palco dell’Ariston il calcio non può mancare, con cinque cantanti che si dividono tra la musica e la passione per bianco-nerazzurro.

DOPPIO FESTIVAL – Perché Sanremo è Sanremo, ma anche perché il Derby d’Italia è pur sempre il Derby d’Italia. Juventus-Inter, sfida in programma domenica sera alle 20.45, cade appunto a fagiolo. La partita più sentita del calcio italiano si giocherà al termine della settimana sanremese. Il Festival della canzone italiana, giunto alla sua 75esima edizione, finirà sabato 15. Il giorno dopo ci sarà un altro festival, quello del calcio italiano, con Juventus e Inter una contro l’altra all’Allianz Stadium di Torino. Ma piccola curiosità: ci sono cantanti in questa edizione di Sanremo che tifano per la Juventus o l’Inter? La risposta è sì e sono 5. Tre filo-juventini e due nerazzurri. Ma chi sono?

Sanremo e Juventus-Inter: cinque cantanti contro anche nel derby d’Italia

JUVENTUS – Per quanto riguarda la Juventus, tre cantanti attualmente in corsa a Sanremo tifano per la squadra di Thiago Motta. Si tratta di Francesco Gabbani, in gara con la canzone Viva la Vita; Francesca Michielin, che ha portato all’Ariston il pezzo Fango in Paradiso; e infine il cantautore calabrese Dario Brunori in arte Brunori Sas. In realtà la sua fede principale dal punto di vista calcistico è il Cosenza, ma è anche un simpatizzante della Juventus. È in gara con il pezzo L’albero delle noci.

INTER – Sono invece due i soli tifosi dell’Inter presenti in gara al Festival di Sanremo e si tratta di due donne. La prima è Rose Villain (nome d’arte di Rosa Luini), che insieme a Tanani e Madame ha composto l’ultima canzone dell’Inter campione d’Italia, chiamata “Ho fatto un sogno”. Nelle ultime ore è diventata virale una sua risposta simpatica e ironica: «Vinci Sanremo ma l’Inter va in Serie B? Mi dispiace per l’Inter… Forza Inter, però». Rose Villain è in gara con il pezzo Fuorilegge. Infine, un’altra cantante interista è Francesca Mesiano del duo Coma_Cose. Infatti, se lei è nerazzurra, il compagno invece, Fausto Lama, tif