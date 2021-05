Juventus-Inter (Serie A): la probabile formazione dell’Inter di Conte

Juventus-Inter è in programma oggi a partire dalle ore 18.00. Partita valida per la trentasettesima giornata del Campionato Italiano di Serie A. La diciottesima del girone di ritorno nonché penultima stagionale. A parte il passaggio di consegne legato allo scudetto, in palio tre punti Champions per i padroni di casa. Scopriamo la probabile formazione dell’Inter di Conte

