Juventus-Inter senza polemiche con Mariani, ma McKennie rischia! La moviola – CdS

La direzione di gara di Maurizio Mariani in Juventus-Inter è stata solida e adeguata al contesto di una sfida così sentita. Come evidenziato dal Corriere dello Sport, tutte le decisioni sugli episodi più controversi non sembrano presentare errori evidenti. Una nota sull’intervento di McKennie che rischia seriamente l’espulsione.

LA MOVIOLA – Il Corriere dello Sport ha analizzato la moviola della partita, evidenziando come Mariani abbia saputo gestire i momenti chiave con equilibrio, evitando polemiche eccessive. Uno degli episodi più discussi riguarda il contatto tra Weston McKennie e Alessandro Bastoni. Il centrocampista bianconero, nel tentativo di giocare il pallone, finisce con il piede sulla caviglia del difensore nerazzurro. Il movimento è stato accidentale, ma il fermo immagine ha mostrato una dinamica che ha fatto gridare alcuni al cartellino rosso. Mariani e il VAR hanno ritenuto corretto non intervenire con l’espulsione, considerando l’episodio frutto di un’azione casuale. Un cartellino giallo, in questo caso, sarebbe stato una sanzione congrua. L’Inter ha protestato anche per un presunto fallo di mano di Federico Gatti nel finale del primo tempo. L’analisi mostra che il pallone è stato prima deviato dalla coscia sinistra di Koopmeiners, il che rende l’eventuale tocco successivo con il braccio di Gatti non punibile secondo regolamento.

Proteste sul gol della Juventus e il contrasto di Kolo Muani

IN SVANTAGGIO – L’azione che ha portato al gol decisivo di Francisco Conceicao ha visto i nerazzurri protestare per un presunto fallo di Kolo Muani su Hakan Calhanoglu. L’intervento, però, è stato giudicato come un normale contrasto di gioco, e non è stato ravvisato un fallo evidente. Anche qui, la decisione dell’arbitro è risultata corretta. Nel complesso, la prestazione di Mariani è stata giudicata positiva.

