Juventus-Inter, se Inzaghi ‘rischia’ Bastoni modifica in formazione – TS

Come noto da ieri, Bastoni ha di nuovo avuto la febbre e resta un minimo dubbio per Juventus-Inter di stasera. Il difensore è però partito per Torino (vedi articolo) e questo per Tuttosport è un’indicazione di formazione.

CE LA FA O NO? – Alessandro Bastoni resta l’unico vero dubbio di formazione per Simone Inzaghi in vista di Juventus-Inter. Con la sua presenza sul centro-sinistra Francesco Acerbi va al centro, altrimenti tocca a Stefan de Vrij con il numero 15 da braccetto. Tuttosport, a differenza del Corriere dello Sport (vedi articolo), dà per favorito il rientro del classe ’99, che sta smaltendo un nuovo attacco febbrile. Questo perché già da ieri pomeriggio è sfebbrato, raggiungendo con la squadra il capoluogo piemontese. Sarà il tecnico a scegliere, forse già in mattinata, se schierarlo o meno. Questa la probabile formazione di Inzaghi per Juventus-Inter, secondo Tuttosport: Onana; Skriniar, Acerbi, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino