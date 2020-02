Juventus-Inter, Sarri ritrova Higuain e Douglas Costa: uno già a disposizione

Juventus-Inter è la sfida in programma domenica 1 marzo alle ore 20.45 all’Allianz Stadium e valida per la venticinquesima giornata di Serie A. La sfida, vista l’emergenza Coronavirus, si disputerà quasi certamente a porte chiuse (QUI le dichiarazioni di Gravina). Intanto Higuain e Douglas Costa migliorano

MIGLIORAMENTI – Juventus-Inter è la sfida in programma domenica all’Allianz Stadium alle ore 20.45. Maurizio Sarri ritrova Gonzalo Higuain e per metà anche Douglas Costa: “Higuain è rientrato in gruppo svolgendo la seduta di allenamento completa, mentre Douglas Costa ha disputato una piccola parte dell’allenamento in gruppo”.

Fonte: juventus.com