Juventus-Inter, Sarri prepara la sorpresa per Conte! Chiellini non dal 1′ – GdS

Juventus-Inter si giocherà stasera in un Allianz Stadium senza pubblico per l’emergenza Coronavirus. Sia Conte che Sarri si portano dietro qualche dubbio di formazione (vedi articolo), con il tecnico bianconero che starebbe pensando a sorprendere il collega nerazzurro. Di seguito quanto rivelato dalla “Gazzetta dello Sport”

SORPRESA – Con l’Inter potrebbe cambiare qualcosa: negli ultimi giorni Sarri ha provato, oltre al classico tridente, anche il centrocampo a rombo. L’alternativa al 4-3-3 con Cuadrado, Dybala e Cristiano Ronaldo potrebbe essere un 4-4-2 con Bentancur vertice alto, per togliere aria a Brozovic. Ramsey è in ballottaggio con il colombiano, mentre in difesa Chiellini, non ancora al meglio dopo l’affaticamento, dovrebbe lasciare il posto a de Ligt. Di sicuro ci sarà qualche sorpresa.

Fonte: Gazzetta dello Sport – Fabiana Della Valle