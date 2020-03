Juventus-Inter: Sarri ne convoca 22, risolti alcuni dubbi

Juventus-Inter di questa sera, salvo novità nelle prossime ore dopo il caos scatenato per Parma-SPAL, si dovrebbe giocare. Il tecnico dei bianconeri Maurizio Sarri ha comunicato la lista dei 22 convocati

In un’ennesima giornata di caos surreale per la Serie A, con Parma-SPAL prima sospesa poi posticipata di più di un’ora, dovrebbe comunque giocarsi Juventus-Inter di questa sera. Il tecnico dei bianconeri Maurizio Sarri ha comunicato la lista dei 22 convocati per la sfida dell’Allianz Stadium, presenti anche alcuni dei giocatori in dubbio come Chiellini o Douglas Costa.

I CONVOCATI:

PORTIERI: Szczesny, Buffon, Pinsoglio

DIFENSORI: De Sciglio, Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Bonucci, Rugani

CENTROCAMPISTI: Pjanic, Khedira, Ramsey, Matuidi, Rabiot, Betancour

ATTACCANTI: Ronaldo, Dybala, Douglas Costa, Cuadrado, Higuain, Bernardeschi