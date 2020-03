Juventus-Inter, arriva il rimborso per i biglietti della partita

Juventus-Inter ha un epilogo sedici giorni dopo. Riguarda la vendita dei biglietti, che era stata bloccata a seguito della decisione di giocare a porte chiuse. La società bianconera ha annunciato che ci sarà il rimborso, in deroga alla sua policy che di norma non lo prevede.



LE INFORMAZIONI – “Vista l’assoluta peculiarità del contesto nazionale, Juventus F.C. ha deciso – in eccezionale deroga alla recente normativa applicabile, nonché alle condizioni contrattuali attualmente in vigore – di rimborsare il prezzo del biglietto singolo acquistato e pagato dai tifosi attraverso i canali di vendita ufficiali per la partita Juventus-Inter, disputatasi in data 8 marzo a porte chiuse su ordine della Pubblica Autorità (precedentemente programmata per l’1 marzo 2020, gara valevole per il campionato di Serie A 19/20).