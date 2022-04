Juventus-Inter, rifinitura in corso con doppio dubbio finale per Inzaghi – SM

Juventus-Inter è in arrivo e Inzaghi non ha ancora sciolto i dubbi di formazione. La decisione finale arriverà probabilmente dopo la rifinitura. Come riportato da Sport Mediaset, bisogna trovare una doppia soluzione sul lato destro

DUBBIO LATERALE – Tempo di rifinitura in casa Inter dopo la conferenza stampa di Simone Inzaghi (vedi dichiarazioni). Alla vigilia di Juventus-Inter la squadra nerazzurra si trova già ad Appiano Gentile prima della partenza in direzione Torino. Recuperato finalmente Marcelo Brozovic, resta il dubbio in difesa. Forse oggi Stefan de Vrij sarà per la prima volta in gruppo ma domani dovrebbe comunque andare in panchina. Pronto, da tempo, Danilo D’Ambrosio a completamento della linea a tre agendo sul centro-destra. Come riportato da Sport Mediaset, Inzaghi ha ancora un paio di dubbi di formazione per Juventus-Inter. Largo a destra forse può spuntarla Matteo Darmian, provato titolare ieri al posto di Denzel Dumfries, finora indicato come quinto favorito. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore. Lo stesso vale per la Juventus, sebbene sia solo uno il ballottaggio di Massimiliano Allegri (vedi articolo).