Juventus-Inter, per il recupero si fa spazio una nuova data – GdS

Juventus-Inter, per il recupero si fa spazio una nuova data

Juventus-Inter è al momento rinviata a mercoledì 13 maggio, ma potrebbe essere anticipata. Lo riporta il sito del quotidiano “La Gazzetta dello Sport”, in relazione ai provvedimenti che si stanno decidendo nel Consiglio di Lega tuttora in corso (e momentaneamente sospeso).

NUOVO SPOSTAMENTO? – Juventus-Inter potrebbe giocarsi domenica sera alle ore 20.45, al posto di Roma-Sampdoria al momento in calendario. La Lega Serie A va avanti con la sua proposta di far slittare le giornate per recuperare innanzitutto le partite della ventiseiesima giornata di Serie A: questo è quanto filtra dal Consiglio di Lega. L’Inter, presente con Giuseppe Marotta, è ovviamente contraria perché prima c’è da definire la data (al momento inesistente) del match con la Sampdoria. Si pensava di giocare il derby d’Italia lunedì sera, per farlo a porte aperte, ma col Governo che sta per bloccare tutte le manifestazioni (sportive e non) per trenta giorni se non a porte chiuse questa necessità cadrebbe. Lo fa sapere “La Gazzetta dello Sport”, aggiungendo come però non ci sia l’OK di tutte le società. Nel frattempo, col rinvio di Napoli-Inter avvenuto poco fa (vedi articolo), servirà riprogrammare entrambe le semifinali di ritorno di Coppa Italia. Il caos, quindi, non riguarda solo Juventus-Inter.

