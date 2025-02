Juventus-Inter, le probabili formazioni per la 25ª giornata di Serie A

Juventus-Inter si giocherà oggi alle 20.45 all’Allianz Stadium di Torino: queste le probabili formazioni per la partita di oggi, valida per la venticinquesima giornata di Serie A.

JUVENTUS-INTER, PROBABILI FORMAZIONI IN CASA – Nonostante la sfida cruciale di coppa all’orizzonte, Thiago Motta non vuole rinunciare a Kolo Muani. Le novità principali riguardano le corsie offensive. Conceiçao dovrebbe partire titolare sulla fascia destra, mentre Nico Gonzalez traslocherà a sinistra, con Yildiz e Mbangula pronti a subentrare dalla panchina. In mezzo al campo, Thiago Motta potrebbe optare per un leggero turnover, lasciando a riposo Manuel Locatelli. Il tecnico bianconero sembra intenzionato a schierare Khéphren Thuram dal primo minuto, affiancato da Teun Koopmeiners e Weston McKennie. In difesa Federico Gatti e Renato Veiga sarà la coppia difensiva, con Weah e Savona terzini. Cambiaso è recuperato, ma partirà dalla panchina, potrebbe essere una soluzione a partita in corso.

JUVENTUS-INTER, PROBABILI FORMAZIONI IN TRASFERTA – Simone Inzaghi ha quasi delineato l’undici titolare, ma restano due decisioni fondamentali da prendere. In attacco, accanto all’inamovibile Lautaro Martínez, il favorito per partire dal primo minuto è Mehdi Taremi. L’attaccante iraniano, arrivato in estate dal Porto, non ha ancora trovato la continuità desiderata, ma questa potrebbe essere la sua grande occasione per lasciare il segno. Marcus Thuram, ancora non al 100% dopo il problema alla caviglia, partirà dalla panchina e potrebbe essere utilizzato a gara in corso. L’altro dubbio di Inzaghi riguarda il pacchetto arretrato. Il tecnico sembra orientato a schierare Francesco Acerbi al centro della difesa, con Stefan de Vrij destinato alla panchina. Accanto a lui, nel consueto 3-5-2, ci saranno Benjamin Pavard e Alessandro Bastoni, mentre sulle fasce confermati Denzel Dumfries a destra e Federico Dimarco a sinistra. In mezzo al campo i titolarissimi: Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu e Henrikh Mkhitaryan.

JUVENTUS-INTER, PROBABILI FORMAZIONI

Juventus (4-1-4-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Veiga, Savona; Thuram; Conceicao, Koopmeiners, McKennie, Nico Gonzalez; Kolo Muani.

In panchina: Perin, Pinsoglio; Alberto Costa, Kelly, Cambiaso, Rouhi, Locatelli, Adzic, Yildiz, Mbangula, Vlahovic.

Allenatore: Thiago Motta

Giocatori indisponibili: Milik, Bremer, Cabal, Kalulu, Douglas Luiz.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Taremi, Lautaro Martinez.

In panchina: J. Martinez, Calligaris; Bisseck, de Vrij, Darmian, Carlos Augusto, Zalewski, Frattesi, Zielinski, Asllani, Arnautovic, Thuram, Correa.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Giocatori indisponibili: Di Gennaro (per infortunio).