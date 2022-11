Juventus-Inter, probabili formazioni 13ª giornata Serie A: ecco le ultime novità

Juventus-Inter è la prossima partita in programma ed è già tempo di probabili formazioni. Le due squadre oggi a partire dalle ore 20:45 si affronteranno presso l’Allianz Stadium di Torino per la partita della 13ª giornata del Campionato Italiano di Serie A (vedi informazioni su dove vederla). Il Derby d’Italia mette di fronte le due principali deluse di questo avvio di stagione in Italia ma con una situazione ben diversa in Europa dopo la fase a gironi di Champions League. Ecco le probabili formazioni di Juventus-Inter in Serie A

JUVENTUS (3-5-1-1): 1 Szczesny; 6 Danilo, 3 Bremer, 12 Alex Sandro; 11 Cuadrado ©, 44 Fagioli, 5 Locatelli, 25 Rabiot, 17 Kostic; 20 Miretti; 14 Milik.

A disposizione: 23 Pinsoglio, 36 Perin; 7 Chiesa, 9 Vlahovic, 15 Gatti, 19 Bonucci, 22 Di Maria, 24 Rugani, 30 Soulé.

Allenatore: Massimiliano Allegri

Diffidati: –

Squalificati: –

Indisponibili e/o non convocati: 2 De Sciglio, 8 McKennie, 10 Pogba, 18 Kean, 21 Kaio Jorge, 32 Paredes, 33 Aké.

Altri giocatori: –

Ultime notizie e ballottaggi: Allegri non ha grandi speranze di poter puntare su Vlahovic, che rischia addirittura di non essere in panchina, dove invece saranno Di Maria e Chiesa. In mancanza della coppia offensiva spazio al trequartista con il giovane Miretti avanzato. Scelte obbligate a centrocampo mentre in difesa il rientro di Bremer può spingere l’ex Bonucci in panchina.

Juventus-Inter, probabili formazioni: le ultime novità

INTER (3-5-2): 24 Onana; 37 Skriniar ©, 6 de Vrij, 15 Acerbi; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 1 Handanovic, 21 Cordaz; 5 Gagliardini, 8 Gosens, 11 J. Correa, 12 Bellanova, 14 Asllani, 36 Darmian, 45 V. Carboni, 47 Fontanarosa, 77 Brozovic, 95 A. Bastoni.

Allenatore: Simone Inzaghi

Diffidati: –

Squalificati: –

Indisponibile e/o non convocato: 33 D’Ambrosio, 90 Lukaku.

Altri giocatori: 40 Botis, Brazao; 41 Curatolo, 46 Zanotti, 50 A. Stankovic e Dalbert.

Ultime notizie e ballottaggi: Le condizioni febbricitanti di Bastoni fanno cambiare i piani a Inzaghi, che pensa di riproporre Acerbi terzo sinistro con de Vrij al centro. Per Skriniar si prospetta un’altra partita da capitano visto che Onana non sembra più in dubbio come titolare tra i pali. Solo panchina per Handanovic e anche Brozovic, che non è ancora al 100% per togliere il posto a Calhanoglu in regia e soprattutto a Mkhitaryan alla sua sinistra. Nessun dubbio in attacco, con Correa unica vera opzione dalla panchina causa assenza di Lukaku.

