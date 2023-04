Juventus-Inter, probabile formazione: le scelte di Inzaghi − Sky

A dare le ultime novità della probabile formazione dell’Inter è stato il giornalista di Sky Sport, Matteo Barzaghi: i possibili 11 titolari contro la Juventus in Coppa Italia (vedi articolo).

SCELTE − Matteo Barzaghi ha riferito le ultime riguardanti la sfida di Coppa Italia tra Inter e Juventus. Le novità di formazione a Sky Sport nel programma “Il Calcio è Servito”: «Di sicuro in questo momento è più importante centrare la zona Champions League per il prossimo anno. Ma sapete quanto Simone Inzaghi abbia dato il meglio nelle coppe e nessuno sogna di snobbare un’eventuale finale di Coppa Italia. La squadra è partita da Milano e con il pullman è arrivata a Torino. Di fatto, non essendo stati in ritiro, Inzaghi non ha dato la formazione alla squadra. La darà nel pomeriggio. In ogni caso, ci sono indiscrezioni con scelte importanti. In porta torna Samir Handanovic. Una delle due, tra questa di stasera e Salerno, Handanovic la gioca titolare. Ma possono partire titolari anche Raoul Bellanova e Kristjan Asllani: la società crede in loro che hanno fatto bene in campo contro la Fiorentina. Vedremo se saranno confermati. A sinistra dovrebbe esserci Federico Dimarco. Difesa dovrebbero esserci Alessandro Bastoni, Francesco Acerbi e Matteo Darmian anche se non stupirebbe vedere Danilo D’Ambrosio e Stefan De Vrij che stanno bene. Davanti Edin Dzeko e Lautaro Martinez».

PROBABILE FORMAZIONE INTER: Handanovic; Darmian, Acerbi, Bastoni; Bellanova, Barella, Asllani, Mkitaryan, Dimarco; Deko, Lautaro Martinez.