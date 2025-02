Juventus-Inter: precedenti, formazioni, dove vederla e tutte le informazioni

Il Derby d’Italia, la storia infinita. Sono 183 le sfide in Serie A (dal 1929/1930) tra Juventus e Inter: il bilancio vede i bianconeri in vantaggio con 87 vittorie, 47 pareggi e 49 successi nerazzurri. A Torino dal campionato a girone unico l’Inter ha vinto in 11 occasioni, a cui si aggiunge la vittoria a tavolino del 1983 (3-3 sul terreno di gioco, partita assegnata all’Inter in seguito agli scontri prima del match con assalto al pullman della squadra nerazzurra, che provocò il ferimento di Marini). Nel 1930 l’Inter conquista lo Scudetto nella prima stagione del girone unico. Lo fa con Arpad Weisz in panchina e con Giuseppe Meazza capocannoniere. I nerazzurri vincono a Torino 2-1 grazie proprio a Meazza e a Visentin.

Infine l’ultimo successo nerazzurro, arrivato nella stagione 2021/22. Il primo anno di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter è stato segnato da quattro sfide contro la Juventus, tra le quali la finale della Supercoppa Italiana e della Coppa Italia, trofei conquistati dall’Inter contro i bianconeri. In campionato, Inter e Juventus pareggiano a San Siro, ma a Torino i nerazzurri tornano a vincere dopo quasi 10 anni. In una partita combattutissima e in bilico fino all’ultimo decide il rigore perfetto di Hakan Calhanoglu.

Come seguire Juventus-Inter IN DIRETTA

Juventus-Inter, dove vederla in diretta TV

Su DAZN 1 (canale 214 Sky). È disponibile solo con abbonamento aggiuntivo dedicato su Sky oppure incluso nell’app DAZN in streaming.

Dove vederla in LIVE streaming

Su app DAZN attraverso qualsiasi device (computer, smartphone, tablet, sito web eccetera). E tu come seguirai la partita? Faccelo sapere sui nostri social!

La partita su DAZN: i telecronisti

La telecronaca di DAZN sarà affidata alla coppia Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini.

Gli indisponibili della partita

Juventus: Milik, Bremer, Cabal, Kalulu, Douglas Luiz.

Inter: Di Gennaro.

L’arbitro della partita

Arbitro: Mariani di Aprilia

Assistenti: Gallatini e Colarossi

Quarto uomo: Zufferli

Assistente VAR: Mazzoleni

Assistente AVAR: Di Bello

SITUAZIONE DISCIPLINARE

Diffidati

Juventus: Cambiaso.

Inter: Bastoni e Mkhitaryan.

Conferenze stampa della vigilia

Thiago Motta: «Noi cerchiamo la vittoria per tutto, il nostro lavoro è prepararsi e fare le cose giuste per arrivare alla vittoria, per farlo dobbiamo meritarla! Domani nel campo dovremmo mettere tutte le nostre forse insieme come squadre per competere contro una grande squadra, la più importante del nostro campionato. Una partita del genere è sentita dai giocatori, dagli allenatori e da tutti i tifosi. C’è qualcosa in più dentro al campo, sono delle emozioni che è un privilegio vivere. Però è la più importante perché è la prossima». Qui per la conferenza stampa completa.

Inzaghi: «Sappiamo cosa rappresenta Juve-Inter per la nostra tifoseria e società. Momento delicato, dobbiamo fare un’ottima partita contro una squadra di qualità, che si è rinforzata con il mercato di gennaio. Ha un ottimo allenatore che stimo molto. Qualche dubbio ce l’ho. Rientra Dimarco che ha smaltito l’influenza e Dumfries. Oggi valuteremo Thuram, che sente un po’ di dolore, vediamo se si allenerà con noi. Ha fatto lavoro a parte e vedremo le sensazioni del ragazzo dopo l’allenamento. Gli scontri diretti valgono tanto, soprattutto in questo periodo della stagione. Sappiamo che il calendario ce li dà in trasferta, serve alzare il nostro livello. Ancora non abbiamo portato vittorie importanti, fatte buone gare eccezion fatta per le partite perse contro Fiorentina e Milan». Qui la conferenza stampa

JUVENTUS-INTER, PROBABILI FORMAZIONI

Juventus (4-1-4-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Veiga, Savona; Thuram; Conceicao, Koopmeiners, McKennie, Nico Gonzalez; Kolo Muani.

In panchina: Perin, Pinsoglio; Alberto Costa, Kelly, Cambiaso, Rouhi, Locatelli, Adzic, Yildiz, Mbangula, Vlahovic.

Allenatore: Thiago Motta

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Taremi, Lautaro Martinez.

In panchina: J. Martinez, Calligaris; Bisseck, de Vrij, Darmian, Carlos Augusto, Zalewski, Frattesi, Zielinski, Asllani, Arnautovic, Thuram, Correa.

Allenatore: Simone Inzaghi.