Juventus-Inter, Pjanic scivola in panchina: solo due sicurezze...

Juventus-Inter, Pjanic scivola in panchina: solo due sicurezze per Sarri

Condividi questo articolo

Si avvicina Juventus-Inter e con essa diminuiscono i dubbi di formazione per entrambi gli allenatori. Secondo quanto riportato dagli studi di “Sky Sport”, Maurizio Sarri ha due sole sicurezze a centrocampo, tra questi non ci sarà Pjanic: per lui solo panchina.

DUE SICUREZZE – Verso Juventus-Inter, secondo quanto riportato dall’inviato Sky, Giovanni Guardalà, Miralem Pjanic dovrebbe partire dalla panchina con Rodrigo Bentancur in cabina di regia. Altra sicurezza a centrocampo riguarda Matuidi, mentre incerto ancora chi sarà il terzo centrocampista: ballottaggio tra Ramsey e Sami Khedira. Niente da fare invece per Giorgio Chiellini, confermata però la panchina per l’esperto difensore italiano.