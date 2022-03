Juventus-Inter, per Inzaghi ultima spiaggia per la corsa scudetto – CdS

Juventus-Inter andrà in scena domenica 3 aprile come una sorta di ultima spiaggia per Simone Inzaghi e i suoi uomini, in vista della lotta scudetto.

PARTITA DECISIVA – L’Inter nelle ultime sette partite di campionato ha raccolto solo sette punti, motivo per cui Juventus-Inter del 3 aprile diventa ancora più importante in chiave scudetto. I nerazzurri si trovano a -6 dal Milan in classifica e con una sconfitta secondo il Corriere dello Sport sarebbero praticamente fuori dai giochi. Vero che c’è ancora da recuperare la sfida con il Bologna, ma con una vittoria contro i rossoblù la distanza sarebbe comunque di tre punti. Il Milan viaggia tranquilla e in salute e scenderanno in campo già consapevoli del risultato dell’Inter (Milan-Bologna lunedì 4 aprile).

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno

