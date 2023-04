Juventus-Inter, il peggior avversario possibile ma va salvata la faccia

Juventus-Inter avvia le semifinali d’andata di Coppa Italia alle ore 21. All’Allianz Stadium terzo derby d’Italia nel peggior momento stagionale, ma non si può più prolungare la serie di figuracce abominevoli.

ADESSO BASTA – Juventus-Inter è il terzo confronto diretto fra le due squadre in questa stagione. I precedenti dalla Serie A sono nerissimi: 2-0 a Torino il 6 novembre, 0-1 a Milano sedici giorni fa. Ossia: due sconfitte, zero gol fatti, tre subiti. In questo momento conta poco che lo scorso 19 marzo a decidere sia stato un gol palesemente irregolare, con tre tocchi di mano nell’azione, quello che conta è che Massimiliano Allegri ha incartato Simone Inzaghi come voleva. Cosa che rende la Juventus il peggior avversario possibile al momento. Però, dopo tre sconfitte consecutive in campionato, serve una svolta. L’Inter ha cominciato malissimo l’aprile decisivo, proseguire nel dramma sportivo sarebbe l’ennesimo autogol di un 2023 pessimo. Va dato un segnale, e subito, perché la Coppa Italia l’anno scorso ha salvato il giudizio ma quest’anno la storia è ben diversa.

TURNOVER IN QUESTA PARTITA – Nonostante l’importanza della sfida, Inzaghi sembra intenzionato a mettere in campo un’Inter “sperimentale” per affrontare la Juventus. Questo significa il ritorno in campo di Samir Handanovic, zero parate ma tre gol subiti nelle due presenze del 2023, e un’occasione per Kristjan Asllani e Raoul Bellanova. Di pensare di cambiare il 3-5-2 più che prevedibile e privo di sbocchi, ovviamente, non se ne parla ma se non altro torna Federico Dimarco. Nella Juventus Allegri ritrova Federico Chiesa, ancora non Paul Pogba e le rotazioni sono di gran lunga inferiori (vedi articolo). Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 19.30 il vero countdown a Juventus-Inter: collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming (vedi articolo).