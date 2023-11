Juventus-Inter, OK Cambiaso. Altri 2 parzialmente in gruppo − Sky

Verso Juventus-Inter, scontro diretto in programma per il 26 novembre. Nessun problema per Cambiaso, dopo il rientro dall’Under 21. Allegri può recuperare anche altri due giocatori.

ULTIME − Si avvicina Juventus-Inter. Il 26 novembre a Torino, le due squadre si sfideranno per uno scontro al vertice: seconda contro prima della classe. Allegri, come riferisce Giovanni Guardalà, ospite negli studi di Sky Sport 24, avrà sicuramente a disposizione Cambiaso, che era rientrato anzitempo dal ritiro dell’Italia Under 21. Mentre lavorano parzialmente in gruppo sia McKennie che Miretti. I due hanno importanti di chance di recupero. Differenziato invece per Locatelli e Danilo.