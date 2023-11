Juventus-Inter oggi: ecco la formazione di Inzaghi senza grossi dubbi

Juventus-Inter è e sarà la sfida Scudetto di questa Serie A. Almeno per quanto riguarda il girone di andata, che vede la squadra di Inzaghi in testa da sola ma non in fuga. La probabile formazione prevista oggi per la trasferta di Torino è legata solo al ritorno di tutti i nazionali

PROBABILE FORMAZIONE – Inizia ufficialmente la settimana che porterà a Juventus-Inter, posticipo serale della prossima giornata di Serie A in programma domenica 26 novembre a Torino. Il countdown separa l’Inter di Simone Inzaghi dalla trasferta più sentita della sua stagione. Un’attesa unita a quella del ritorno di tutti i nazionali impegnati in questa sosta. Se il Derby d’Italia si giocasse oggi, la formazione dell’Inter di Inzaghi sarebbe pressoché fatta. Ed è la probabile formazione che si vedrà in campo contro la Juventus a Torino. L’unico reparto alterato rispetto alla formazione-tipo in Juventus-Inter sarà la difesa a causa dei recenti infortuni. Un problema che Inzaghi sa già come affrontare per presentare un’Inter all’altezza della sfida. Il sogno è andare in fuga solitaria. L’obiettivo è evitare passi falsi. Perché il range che va dal potenziale +5 (con scontro diretto a favore) al -1 (a sfavore) è troppo ampio per essere ignorato. Di seguito la probabile formazione oggi nella testa di Inzaghi in vista di Juventus-Inter in Serie A.

La probabile formazione di Inzaghi in Juventus-Inter

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 36 Darmian, 6 de Vrij, 15 Acerbi; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; 9 M. Thuram, 10 Lautaro Martinez ©.