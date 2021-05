Juventus-Inter, occhi ancora puntati su Vidal. Ma per un motivo diverso

Domani si giocherà il ritorno di Juventus-Inter, penultima giornata di Serie A. Come all’andata, Vidal sarà l’osservato speciale. Ma per un motivo ben diverso.

EX BIANCONERO – Arturo Vidal aveva molti occhi addosso nel corso della gara di andata tra Inter e Juventus, a San Siro. Nel prepartita fece molto discutere il suo abbraccio con l’ex compagno Giorgio Chiellini, in cui il cileno sembrava addirittura baciare lo stemma bianconero sulla tuta dell’italiano. Furono diversi minuti di fuoco sui social, con i tifosi nerazzurri imbufaliti per la scena. Ma ci pensò proprio Vidal a zittire tutti, firmando il vantaggio dell’Inter al 12′, incornando perfettamente un cross di Nicolò Barella.

OCCHI PUNTATI – Anche domani Vidal sarà l’osservato speciale della gara, ma per motivi ben diversi rispetto al 17 gennaio. Nessuna telecamera speciale atta a individuare tiepidi segnali d’amicizia tra il cileno e la ex squadra. Semplicemente, basterà cercare il suo nome nella distinta prima del fischio d’inizio di Juventus-Inter. Il nome di Vidal manca infatti da Inter-Cagliari (11 aprile), sia tra i titolari sia tra le riserve. E in caso di assenza anche domani, sarà difficile non dar seguito alle voci di mercato che già girano sul suo conto (vedi articolo). Una bocciatura anche nella “sua” gara suonerebbe come un’anteprima di addio ai Campioni d’Italia.