Juventus-Inter, un’occasione enorme e forse irripetibile

Juventus-Inter, il derby d’Italia, dà alla squadra di Inzaghi una possibilità grandiosa. Alle 20.45, nell’impareggiabile e irripetibile scenario in casa dei rivali di sempre, c’è l’occasione per prendersi la testa della classifica in solitaria superando il Napoli.

METTERE LA FRECCIA – Juventus-Inter non è mai una partita come le altre, e stasera ha un gusto particolare: vale il primato in classifica. Non con i bianconeri, che lottano per un altro obiettivo (il quarto posto), ma con il doppio ex Antonio Conte, che dovrà tifare per il suo passato juventino. Il terzo pareggio consecutivo del Napoli, che qualcuno pensava potesse prendere il largo sia due settimane fa sia domenica scorsa, dà alla squadra di Simone Inzaghi la chance di completare la rimonta. E di farlo contro i nemici di sempre. Con il sorpasso in classifica che permetterebbe di arrivare con tutt’altro peso allo scontro diretto di inizio marzo. C’è da fare l’ultimo passo, che in genere è quello più difficile, e in uno dei campi più ostici: ma per vincere va conquistato un big match

Juventus-Inter, attacco pesante o scelta conservativa?

IL DUBBIO DI GIORNATA – Ieri Inzaghi ha parlato di «più no che sì» per l’impiego di Marcus Thuram in Juventus-Inter, dopo l’infortunio con la Fiorentina. Le sensazioni dalla rifinitura hanno invece dato indicazioni più confortanti, con la possibilità che l’attaccante francese sia regolarmente in campo. Non dovesse essere rischiato dal 1’, ecco che Marko Arnautovic si candida dopo aver segnato il gol decisivo lunedì sera. È chiaro che non può essere la stessa cosa, ma bisogna anche capire la tenuta sui novanta minuti. Thiago Motta ha invece recuperato Andrea Cambiaso dal suo infortunio. Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 19 il vero countdown a Juventus-Inter, collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming.