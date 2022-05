Juventus-Inter, non solo Locatelli: Allegri recupera pezzi per la finale – CdS

Juventus-Inter, manca sempre meno alla finale di Coppa Italia. Settimana importante per Massimiliano Allegri, che ha recuperato giocatori in vista del Derby d’Italia, tra questi anche Locatelli.

RECUPERI – Juventus-Inter, Massimiliano Allegri recupera giocatori per la finale di Coppa Italia: come da programma ieri in allenamento si è rivisto Danilo in gruppo, dopo qualche giorno di riposo per smaltire la fastidiosa fascite plantare con cui convive da tempo. Anche Matthis De Ligt dovrebbe riuscire ad essere della partita. Infine in gruppo si è rivisto anche Manuel Locatelli a distanza di oltre un mese dall’infortunio subito proprio contro l’Inter in campionato. Mercoledì a Roma ci sarà anche lui ma solo qualche ora prima del match Allegri capirà se potrà schierare titolare.

Fonte: Corriere dello Sport

