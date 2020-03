Juventus-Inter: nerazzurri al lavoro con precauzioni, Handanovic c’Ã¨ – Sky

Juventus-Inter: nerazzurri al lavoro con precauzioni, Handanovic c’è – Sky

Juventus-Inter di domenica sera sarà il ritorno in campo dei nerazzurri dopo la lunga sosta per l’emergenza Coronavirus e il conseguente caos nei calendari di Serie A. Antonio Conte recupera definitivamente Samir Handanovic

PRECAUZIONI VIRUS – L’Inter ha preso per tempo le sue contromisure per il Coronavirus: «L’Inter da questo punto di vista è in prima linea nella prevenzione già da settimane. Ci sono distributori di gel disinfettante anche alla Pinetina, la percezione delle parole di Zhang è che l’Inter si è mobilitata da tempo. Zhang ha fatto i conti anche per la situazione in Cina ed è stato deciso nel trasmettere queste linee guida all’interno della società. La squadra si allenerà anche oggi con tutte le precauzioni del caso, da due settimane i dipendenti dell’Inter possono lavorare in smart working, proprio per essere prudenti ed evitare assembramenti. L’Inter si prepara e lo farà anche la squadra».

IN VISTA DI TORINO – Nonostante tutto l’Inter prepara la sfida contro la Juventus: «Handanovic si è potuto allenare una settimana in più ed è deciso e convinto. Da questo punto di vista rispetto alla settimana scorsa l’Inter perde Moses, non ci saranno lui e Sensi. Gli altri ci saranno con una settimana in più di riposo, ma la situazione dell’Inter con i rinvii delle partite non è semplice. Hanno studiato un avversario e per tre volte sono stati costretti a cambiare, ovviamente è una situazione complicata».