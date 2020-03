Juventus-Inter, nerazzurri al lavoro agli ordini di Conte: tecnica e tattica

Juventus-Inter si avvicina e la squadra di Antonio Conte è al lavoro per preparare la sfida dell’Allianz Stadium in programma domenica alle ore 20:45.

REPORT – A due giorni da Juventus-Inter continua il lavoro di preparazione della squadra di Antonio Conte. Il report dell’allenamento odierno: “Squadra in campo al Centro Sportivo Suning per proseguire la preparazione in vista di Juventus-Inter, 7^ giornata di ritorno di Serie A. Per i nerazzurri, oggi impegnati in un allenamento pomeridiano, riscaldamento con andature e stretching, torello e una sessione tecnico-tattica”

Fonte: inter.it