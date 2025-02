Juventus-Inter, Motta spera in un ‘recupero lampo’. La situazione – TS

Juventus-Inter si disputerà domenica 16 febbraio all’Allianz Stadium alle ore 20:45. Il tecnico bianconero Thiago Motta potrebbe recuperare un titolare per il derby d’Italia.

IL PUNTO – Juventus-Inter è una sfida valida per la venticinquesima giornata della Serie A 2024-2025. I bianconeri si presentano al match con l’obiettivo di scavalcare la Lazio al quarto posto in classifica, sperando di sfruttare il fatto che i biancocelesti dovranno fronteggiare il Napoli all’Olimpico. Per farlo, la squadra di Thiago Motta proverà a recuperare il suo titolare sulla fascia sinistra, quell’Andrea Cambiaso che ha seriamente rischiato di perdere nell’ultima finestra invernale di calciomercato.

Juventus-Inter, Cambiaso e il programma dei bianconeri

LA SITUAZIONE – Secondo quanto riferito da TuttoSport, Cambiaso punta al rientro nel match contro i nerazzurri. Nello specifico, se l’italiano dovesse essere considerato definitivamente recuperato per la sfida, la conseguenza sarebbe quella di vederlo titolare contro l’Inter. Per la Juventus si tratterebbe di un recupero importante, stante il peso specifico rivestito da Cambiaso nella squadra bianconera.

Fonte: Cristiano Corbo – TuttoSport