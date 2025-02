Juventus-Inter, Motta cambia in mezzo. La probabile formazione

Thiago Motta avrebbe scelto l’undici titolare che scenderà in campo questa sera in Juventus-Inter. Il tecnico bianconero opterà per la conferma di Kolo Muani in attacco, diversi cambi a centrocampo invece.

LA PROBABILE FORMAZIONE – Thiago Motta avrebbe scelto di confermare, per la partita contro l’Inter, gran parte della formazione già vista contro il PSV. Rispetto a martedì sera, il tecnico bianconero cambierà in mediana: pronti Koopmeiners e Thuram al posto di Locatelli e Douglas Luiz. Confermati Nico Gonzalez e Kolo Muani, solo panchina per Yildiz e Vlahovic. Juventus-Inter vale molto per entrambe le squadre. La squadra di Thiago Motta cerca la quarta vittoria consecutiva tra campionato e Champions League, mentre Simone Inzaghi e i suoi hanno la possibilità di sorpassare il Napoli primo in classifica. Tre punti che non sono solo tre punti per la Serie A, ma che valgono anche lo strapotere nel derby più importante in Italia. All’andata è finita 4-4 e MVP è stato proprio Conceicao, che oggi l’allenatore conferma dal primo minuto. Di seguito le possibili scelte di Thiago Motta per Juventus-Inter.

Juventus-Inter, la probabile formazione di Thiago Motta

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio, Weah, Gatti, Veiga, Savona; Koopmeiners, Thuram; Nico Gonzalez, McKennie, Conceicao; Kolo Muani.

Allenatore: Thiago Motta