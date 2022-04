Juventus-Inter, svelata la maglia di questa sera: le foto dallo spogliatoio

Si avvicina sempre di più il calcio d’inizio di Juventus-Inter, in programma a Torino questa sera alle 20.45. Attraverso un post pubblicato sul profilo Twitter, la società nerazzurra ha mostrato la maglia che sarà utilizzata in partita.

NERAZZURRI – Prima maglia questa sera per Juventus-Inter. Questa la scelta del club, che si presenterà in campo con la maglia nerazzurra per cercare di sbancare lo Stadium di Torino.

https://twitter.com/Inter/status/1510664803056037891

Dallo spogliatoio sono arrivate le foto che mostrano soprattutto la maglia numero 77 del rientrante Marcelo Brozovic. In attesa delle formazioni ufficiali per sapere se ci sarà dal primo minuto.