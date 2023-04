Juventus-Inter, le scelte di Inzaghi: Asllani dal 1′, torna Dzeko – TS

Questa sera Kristjan Asllani tornerà a giocare dal 1′ contro la Juventus. Oltre a lui altri ritorni dal primo minuto, a cominciare dalla porta

RITORNI – Simone Inzaghi pare intenzionato a qualche cambio di formazione per il match di stasera. In primis, in porta ci sarà Handanovic, e davanti a lui giocheranno D’Ambrosio, Acerbi e Bastoni. A centrocampo si rivede Asllani, che sarà affiancato da Mkhitaryan e Barella. Sulle fasce pronti Darmian e il rietntrante Dimarco, mentre in avanti Lautaro Martinez e Dzeko tornano titolari dopo la panchina contro la Fiorentina.

Juventus-Inter, le scelte di Inzaghi

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko.

All: Simone Inzaghi.