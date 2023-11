Juventus-Inter, le probabili formazioni. Inzaghi sicuro – TS

Juventus-Inter domenica alle ore 20.45, tutto è pronto per la grande partita dell’Allianz Stadium. Di seguito le probabili formazioni, qualche dubbio per Massimiliano Allegri. Meno per Simone Inzaghi.

FORMAZIONI – L’Inter arriva alla partita contro la Juventus con pochissimi dubbi di formazione, anzi proprio zero. Simone Inzaghi ha già in mente gli undici che giocheranno da due settimane contando l’infortunio a Coverciano di Alessandro Bastoni. Difesa ovviamente obbligata, centrocampo titolare con Hakan Calhanoglu, Henrikh Mkhitaryan e Nicolò Barella. Sulla fascia destra torna Denzel Dumfries nonostante le fatiche della Nazionale, in attacco la ThuLa. Per Massimiliano Allegri qualche dubbio in più: tutto dipenderà dall’allenamento di oggi. Per ora Manuel Locatelli e Moise Kean dovrebbero partire dal primo minuto.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean, Chiesa.

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, de Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.