Juventus-Inter: le formazioni ufficiali! Dumfries c’è ma Inzaghi non rischia dietro

Juventus-Inter, manca ormai poco all’inizio. Appena comunicate le formazioni ufficiali della partita della 31ª giornata del Campionato Italiano di Serie A, la dodicesima del girone di ritorno. Sfida in scena presso l’Allianz Stadium di Torino a partire dalle ore 20:45. Inzaghi ritrova Brozovic a centrocampo ma non rischia de Vrij in difesa. A destra Dumfries vince il ballottaggio, Darmian in panchina. Di seguito le formazioni ufficiali di Juventus-Inter in Serie A

JUVENTUS (4-2-3-1): 1 Szczesny; 6 Danilo, 4 de Ligt, 3 Chiellini (C), 12 Alex Sandro; 27 Locatelli, 25 Rabiot; 11 Cuadrado, 10 Dybala, 9 Morata; 7 Vlahovic.

A disposizione: 23 Pinsoglio, 36 Perin; 2 De Sciglio, 5 Arthur, 18 Kean, 19 Bonucci, 20 Bernardeschi, 24 Rugani, 28 Zakaria.

Allenatore: Massimiliano Allegri

Juventus-Inter, formazioni ufficiali: le scelte di Inzaghi

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 33 D’Ambrosio, 37 Skriniar, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 97 A. Radu; 5 Gagliardini, 6 de Vrij, 7 A. Sanchez, 8 Vecino, 13 A. Ranocchia, 18 Gosens, 19 J. Correa, 22 Vidal, 32 F. Dimarco, 36 Darmian, 88 Caicedo.

Allenatore: Simone Inzaghi

