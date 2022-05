Juventus-Inter, Lautaro Martinez titolare: dubbi sul partner d’attacco – TS

Lautaro Martinez guiderà l’attacco, questa sera, in Juventus-Inter. Secondo Tuttosport, non ancora scelto il suo partner d’attacco

IN CAMPO – Lautaro Martinez guiderà l’attacco nerazzurro in Juventus-Inter. Secondo quanto riferisce Tuttosport, Inzaghi ha scelto l’argentino per scardinare la difesa dei rivali e lanciarsi alla conquista della Coppa Italia. Dubbi, invece, sul partner d’attacco: il favorito, secondo il quotidiano, è Edin Dzeko, favorito su Correa e Sanchez per affiancare l’argentino in attacco. Per il resto, il tecnico, schiererà il suo 11 tipo, considerando che anche Alessandro Bastoni ha recuperato dall’infortunio che lo tiene fermo dal 26 aprile.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini