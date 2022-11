Juventus-Inter, la squadra di Allegri subito in campo: il programma odierno

Juventus-Inter è uno dei big match della tredicesima giornata di Serie A, in programma domenica alle ore 20.45 all’Allianz Stadium (vedi ultime). I bianconeri sono scesi in campo subito la sconfitta con il Paris Santin-Germain. Di seguito il report

SUBITO IN CAMPO – Juventus-Inter è la sfida che andrà in scena domenica alle 20.45 all’Allianz Stadium. Una delle partite più attese della tredicesima giornata, sia perché le squadre sono distanti solo due punti in classifica ma anche perché bisogna vincere per rimanere il più vicino possibile alle posizioni più alte. Nel frattempo la squadra di Massimiliano Allegri, reduce dalla sconfitta con il Paris Saint-Germain e dalla retrocessione in Europa League, è tornata subito in campo per preparare il derby d’Italia.

PROGRAMMA – La squadra si è ritrovata al mattino alla Continassa. Seduta di scarico per chi è stato impiegato ieri contro i francesi. Per chi ha lavorato in campo il programma ha previsto esercitazioni per il possesso palla posizionato e combinazioni di gioco per le conclusioni su cross.