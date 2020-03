Juventus-Inter: la probabile formazione dell’Inter di Conte (26ª in Serie A)

Condividi questo articolo

Juventus-Inter è in programma oggi a partire dalle ore 20.45. Partita valida per la ventiseiesima giornata del Campionato Italiano di Serie A, la settima del girone di ritorno. Si torna in campo dopo i rinvii ed è forse l’ultima vera chance nerazzurra per rientrare nella lotta scudetto (sospensione permettendo). Scopriamo la probabile formazione dell’Inter di Conte

LA ROSA E LA FILOSOFIA DI CONTE

INDISPONIBILI – Come al solito non è stata resa nota la lista dei convocati da parte dell’allenatore nerazzurro, che finalmente ha quasi tutta la rosa al completo. Rientra anche il capitano Handanovic tra i pali. Restano a casa in tre, tutti a centrocampo: Sensi e Moses infortunati, oltre al primavera Agoumé impegnato ieri con l’Under 19.

MODULO – La partita più sentita e complicata della stagione porterà Conte a schierare l’Inter migliore possibile. La scelta tattica ricadrà quasi sicuramente sul 3-5-2, a meno che a sorpresa non venga schierato Eriksen dal 1′. A quel punto non sarebbe da escludere il piano B 3-4-1-2.

LA SQUADRA REPARTO PER REPARTO

DIFESA – La prima notizia è senza dubbio il ritorno di Handanovic in porta. Sicuri del posto nella linea a tre solo de Vrij al centro e Skriniar come terzo (di sinistra?). Solito ballottaggio tra Bastoni, D’Ambrosio e Godin, che alla fine potrebbe essere vinto dal più esperto uruguayano.

CENTROCAMPO – Quintetto “titolare” in mezzo. Sulla destra Candreva nettamente in vantaggio sul jolly D’Ambrosio, nessun dubbio su Young a sinistra. In cabina di regia Brozovic, coadiuvato da Vecino e Barella, che in coppia danno più certezze della stella Eriksen. Il ballottaggio tra uruguayano e danese sembra premiare il primo.

ATTACCO – Nessun dubbio in avanti. La coppia formata da Lukaku e Lautaro Martinez avrà il compito di avere la meglio sulla difesa juventina, perché l’Inter ha estremo bisogno dei loro gol.

Clicca qui per sapere come e dove seguire Juventus-Inter di Serie A in diretta TV o LIVE streaming

IL PROBABILE SCHIERAMENTO DELL’INTER

FORMAZIONE – Ecco dunque la probabile formazione titolare dell’Inter che affronterà la Juventus: Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young; Lukaku, Lautaro Martinez.

IN PANCHINA – Padelli, Berni; Ranocchia, Bastoni, D’Ambrosio; Biraghi, Asamoah, Gagliardini, Borja Valero, Eriksen; Sanchez, Esposito.