Juventus-Inter la partita migliore per rilanciarsi. La testa sarà fondamentale – CdS

Juventus-Inter, nulla è ancora compromesso, a patto, però, di rientrare subito in carreggiata. Ecco perché la partita contro i bianconeri sarà fondamentale, soprattutto con il recupero di Marcelo Brozovic e Stefan de Vrij.

IMPORTANTISSIMA – Perché, alla fine, è innanzitutto è una questione mentale: chi è più solido nelle sue certezze, trova anche la forza per reagire nei momenti di difficoltà. Da questo punta di vista, i nazionali azzurri, Nicolò Barella e Alessandro Bastoni, ma come loro pure Hakan Calhanoglu, dovranno smaltire rapidamente pure la delusione di aver perso la qualificazione al Mondiale. Per questo motivo, vista l’importanza di Juventus-Inter, difficile immaginare cambi rispetto a quello che è da considerare l’undici titolare nerazzurro.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno

