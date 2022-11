Juventus-Inter, Inzaghi senza Lukaku ma con un altro ritorno importante – CdS

Juventus-Inter di sicuro non sarà la partita di Romelu Lukaku, in compenso però, secondo il Corriere dello Sport, Simone Inzaghi potrà contare sul ritorno di un’altra pedina fondamentale per la squadra.

GRANDE RITORNO – Simone Inzaghi ha perso ancora Romelu Lukaku, ma è pronto a riabbracciare Marcelo Brozovic. Juventus-Inter non segnerà solo il ritorno di Federico Chiesa in Serie A, ma anche quello del centrocampista croato (chiaramente con tempi di attesa diversi) ormai out da diverso tempo. Fortunatamente la UEFA Champions League non ha restituito altri feriti in casa nerazzurra, del resto, serviva all’Inter solo per tenere allenate gambe e testa. Il centrocampista croato è pronto a riprendersi la maglia da titolare ma chiaramente non da subito, complice l’ottimo momento di forma di Hakan Calhanoglu e una forma fisica – quella del croato – da recuperare gradualmente.

Fonte: Corriere dello Sport – Adriano Ancona