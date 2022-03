Juventus-Inter, Inzaghi riprende i lavori martedì: ecco chi potrà rientrare

Juventus-Inter è la sfida in programma domenica 3 aprile alle 20.45 all’Allianz Stadium, valevole per la trentunesima giornata di Serie A. Inzaghi attende i Nazionali mentre spera in un rientro rapido di Lautaro Martinez, alle prese con il Covid-19. In attesa di notizie per quanto riguarda Vecino

PROSSIMA SETTIMANA DECISIVA – Juventus-Inter è la sfida che andrà in scena subito dopo la sosta e che molto dirà su entrambe le squadre. I nerazzurri di Simone Inzaghi, per poter ancora pronunciare la parola scudetto, hanno un solo risultato a disposizione, ossia la vittoria. Il tecnico piacentino ha concesso qualche giorno di riposo a Samir Handanovic e compagni, con il rientro ad Appiano Gentile fissato per martedì. L’Inter è priva dei tanti nazionali che inizieranno a rientrare tra mercoledì e giovedì, gli ultimi a fare rientro saranno i sudamericani Joaquin Correa, Arturo Vidal e Alexis Sanchez. Lautaro Martinez è invece rimasto a Milano per via del COVID-19: il numero 10 nerazzurro svolgerà in giornata il tampone di controllo. Se sarà negativo, il rientro ad Appiano Gentile potrà avvenire già martedì. Positivo anche Matias Vecino che però si trova in Uruguay e quindi anche l’Inter attende notizie.