Juventus-Inter, Inzaghi ragiona: lavoro specifico per un big! − SM

In attesa di concludere la pausa per le Nazionali, Inzaghi e Allegri sono al lavoro con i reduci in vista del big match di domenica prossima tra Juventus e Inter nella cornice dell’Allianz Stadium.

PUPILLO − In attesa di poter lavorare con il gruppo al completo, Simone Inzaghi sta iniziando a studiare tutti i dettagli in attesa di scendere in campo contro la Juventus nella serata di domenica 26 novembre. Il tecnico dell’Inter, spiega Sport Mediaset, si affiderà al talento e alla qualità di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco infatti, che non ha giocato con la Turchia di Montella, ha fatto sin da subito ritorno a Milano dove ha svolto un lavoro di mantenimento nel centro sportivo di Appiano Gentile. Con Calhanoglu in campo, l’Inter riesce quasi sempre a uscire con un sorriso sul volto nelle ultime sfide contro la Juventus. E anche grazie alla sua leadership dal dischetto, Inzaghi punterà molto su di lui anche nel match contro la Vecchia Signora tra una settimana a Torino. L’Inter sa bene che vincere vorrebbe significare un’accelerata decisiva per lo scudetto.