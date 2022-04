Juventus-Inter, Inzaghi prosegue coi recuperi: in due oggi in gruppo!

In vista Juventus-Inter di domenica sera Inzaghi ha già svolto l’allenamento odierno. Il tecnico, che ieri ha riavuto Correa e Vecino (vedi articolo), oggi ha completato i rientri dei suoi giocatori.

DOPPIO RITORNO – Per Juventus-Inter è terminata, finalmente, l’attesa dei nazionali per Simone Inzaghi. Oggi hanno svolto il primo allenamento dopo la sosta anche i due cileni, Alexis Sanchez e Arturo Vidal, tornati ieri in Italia dopo la mancata qualificazione ai Mondiali. Con loro presenti anche Joaquin Correa e Matias Vecino, che invece si erano già uniti al gruppo nella precedente seduta. Da capire ancora le condizioni di Marcelo Brozovic, sul quale c’è ottimismo (vedi articolo), e Stefan de Vrij sul quale ce n’è meno ma ancora con speranze (vedi articolo). Per Juventus-Inter c’è quindi la possibilità di avere il gruppo al completo per Inzaghi, e non era scontato.