Juventus-Inter, Inzaghi non ha dubbi: tornano in campo due certezze!

A due giorni a Juventus-Inter Simone Inzaghi acquista una consapevolezza: due delle sue maggiori certezze tornano titolari nel derby d’Italia.

ANTI-VIGILIA – Simone Inzaghi prepara i suoi ragazzi per una nuova sfida, dal valore non indifferente. Domenica sera i nerazzurri, infatti, arriveranno all’Allianz Stadium per affrontare gli uomini di Thiago Motta nel match della venticinquesima giornata di campionato. A due giorni da Juventus-Inter le incognite restano ancora numerose, sia per la formazione di casa che per quella ospite. Su una cosa però l’allenatore nerazzurro sembra non avere assolutamente dubbi: il rilancio di due calciatori assenti nelle ultime gare.

Juventus-Inter, Inzaghi rilancia due titolari!

LE CERTEZZE – Inzaghi può e vuole tornare a contare nuovamente sui suoi due laterali titolari: Denzel Dumfries e Federico Dimarco. L’olandese, che nella gara di ritorno contro la Fiorentina ha scontato il turno di squalifica, torna a prendersi la fascia destra in Juventus-Inter. Lui che proprio contro i bianconeri, lo scorso 27 ottobre, ha trovato uno dei suoi tanti gol stagionali. Ad occupare la fascia sinistra, invece, sarà Dimarco. Anche l’italiano torna titolare dopo il finale di Firenze e la panchina di San Siro nell’ultima giornata. Inzaghi, così, recupera due delle sue certezze più importanti, mentre aspetta di capire se potrà contare anche su un altro numero uno, Marcus Thuram.