Juventus-Inter, Inzaghi ha deciso: Dumfries dal 1′! Scelta fatta su de Vrij

Juventus-Inter è la sfida in programma stasera alle ore 20.45 all’Allianz Stadium. Rispetto a quanto detto qualche ora fa (vedi articolo), Paventi annuncia che de Vrij partirà dalla panchina. Scelta fatta anche sull’esterno destro. Di seguito le sue dichiarazioni nel corso de La Casa dello Sport

SCELTE FATTE – Juventus-Inter non vedrà Stefan de Vrij dal 1′. Secondo le ultime di Sky Sport, infatti, Simone Inzaghi ha deciso di non rischiare il difensore olandese e dunque il titolare sarà D’Ambrosio accanto a Skriniar e Bastoni. Scelta fatta anche sull’esterno destro: non giocherà Darmian dal 1′ bensì Dumfries.