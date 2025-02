Juventus-Inter, Inzaghi e le conferme. La probabile formazione

L’Inter affronta la Juventus questa sera per provare il sorpasso sul Napoli. All’Allianz Stadium Simone Inzaghi conferma le ultime idee venute dalla rifinitura, la probabile formazione.

PROBABILE – Simone Inzaghi conferma le idee nate dopo la rifinitura di ieri ad Appiano Gentile. La squadra in questo momento si trova a Torino e attende il match dell’Allianz Stadium. Marcus Thuram non sarà parte di Juventus-Inter dal primo minuto, entrerà molto probabilmente a partita in corso. Matteo Barzaghi conferma che sarà titolare Mehdi Taremi, che avrà l’ennesima occasione per far cambiare idea ai tifosi e all’allenatore un po’ incerto sulle prestazioni del calciatore. Al suo fianco giocherà ovviamente Lautaro Martinez, chiamato a trascinare i compagni con la fascia sul braccio. Senza il suo compagno Thuram avrà maggiori responsabilità. In difesa i grandi dubbi sono stati sciolti prontamente: Benjamin Pavard vince il ballottaggio con Yann Bisseck, ma la vera sorpresa è un’altra. Francesco Acerbi sarà titolare per la seconda volta consecutiva, dalla panchina parte Stefan de Vrij. Sulle fasce tornano Denzel Dumfries e Federico Dimarco, che hanno saltato l’ultimo match con la Fiorentina. Di seguito le possibili scelte di Inzaghi per Juventus-Inter.

Juventus-Inter, la probabile formazione di Inzaghi

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Taremi, Lautaro Martinez.