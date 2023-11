Juventus-Inter, Inzaghi cambia un solo giocatore? La probabile formazione

Simone Inzaghi potrebbe cambiare soltanto un giocatore nell’undici iniziale in campo per Juventus-Inter, big match valido per la 13ª giornata del campionato di Serie A, previsto domenica 26 novembre alle ore 20.45. La probabile formazione nerazzurra.

PROBABILE FORMAZIONE – Secondo quanto riportato da SportItalia.com, ci dovrebbe essere un soltanto cambio da parte del tecnico Simone Inzaghi per Juventus-Inter, gara valida per il tredicesimo turno del campionato di Serie A, rispetto all’undici iniziale nerazzurro di Inter-Frosinone. Il solo cambio dovrebbe essere in difesa, dove Stefan de Vrij potrebbe prendere il posto di Alessandro Bastoni (assente per infortunio).

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.

Fonte: SportItalia.com