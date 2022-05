Juventus-Inter, Inzaghi cambia ancora l’attacco: in finale solo certezze – CdS

Juventus-Inter, dopo la Supercoppa Italiana la sfida andrà di nuovo in scena, questa volta per la finale di Coppa Italia. Come riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, Inzaghi cambia ancora l’attacco, ma questa volta punterà solo sulle certezze.

TRIPLETE – Juventus-Inter andrà in scena mercoledì 11 maggio alle 21, e in una decina di giorni i nerazzurri ci saranno in palio Coppa Italia e campionato. Ora è il momento della verità. Vincere entrambi, vorrebbe dire conquistare un mini-triplete e si tratterebbe di un exploit clamoroso sia per l’Inter che per Edin Dzeko, candidato per una maglia da titolare contro i bianconeri. Se i nerazzurri dovessero vincere anche il campionato, il bosniaco rientrerebbe nella lista di soli quindici calciatori capaci di conquistare almeno un campionato in tre nazioni differenti. Nel suo caso l’Italia verrebbe dopo Germania e Inghilterra.

TORNA TITOLARE – L’attualità però chiama, e si chiama Coppa Italia. Dopo aver lasciato posto a Joaquin Correa contro l’Empoli, Dzeko tornerà al fianco di Lautaro Martinez. Simone Inzaghi ha deciso di puntare sulla coppia titolare, capace di mettere assieme un bottino stagionale di 40 gol.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno