Juventus-Inter, Inzaghi cambia 3 giocatori? La probabile formazione

Simone Inzaghi potrebbe cambiare 3 giocatori nella formazione iniziale nerazzurra in campo domani in Coppa Italia per Juventus-Inter.

PROBABILE FORMAZIONE – Secondo quanto riportato da SportMediaset, Simone Inzaghi potrebbe cambiare 3 giocatori dopo la sconfitta in Inter-Fiorentina, partita valida per ventottesima giornata di Serie A. Nella serata di domani in campo per il match di Coppa Italia tra Juventus e Inter l’allenatore nerazzurro potrebbe schierare in difesa Stefan de Vrij al posto di Alessandro Bastoni. Il tecnico potrebbe invece confermare il centrocampo e cambiare del tutto il reparto offensivo. In questo caso la coppia d’attacco potrebbe essere formata da Lautaro Martinez ed Edin Dzeko al posto di Romelu Lukaku e Joaquin Correa.

INTER (3-5-2): 24 Onana; 34 Darmian, 6 de Vrij, 15 Acerbi; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 22 Mkhitaryan, 8 Gosens; 10 Lautaro Martinez, 9 Dzeko.

Fonte: SportMediaset.it