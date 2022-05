Juventus-Inter, indicazioni positive da Pellegrini: si candida dal 1′

Juventus-Inter si avvicina. Tra due giorni, le due squadre si sfideranno nella finalissima di Coppa Italia. Allegri ritrova un Pellegrini a pieno regime

AVVERSARI − E’ già l’antivigilia di Juventus-Inter, finalissima di Coppa Italia in programma mercoledì 11 maggio. In casa nerazzurra, buone notizie per Alessandro Bastoni che si è allenato in gruppo (vedi articolo). Come riporta il collega Francesco Cosatti di Sky Sport in collegamento da Torino, può sorridere però anche Massimiliano Allegri. E’ rientrato perfettamente in gruppo e si candida per una maglia dal primo minuto Luca Pellegrini. Il laterale mancino è in lotta con il brasiliano Alex Sandro.