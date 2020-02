Juventus-Inter in silenzio: il prefetto ha deciso, ora palla al governo – GdS

“La Gazzetta dello Sport” fa il punto della situazione in vista di Juventus-Inter. Nella serata di ieri, il prefetto di Torino ha ufficializzato i cancelli chiusi per il derby d’Italia. Ora la palla passa ai vertici governativi, che potrebbero decidere di aggiornare il precedente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, cambiando la situazione

CANCELLI CHIUSI – Juventus-Inter si giocherà a porte chiuse. Il derby d’Italia, domenica sera, non sarà aperto al pubblico. Almeno fino a prova contraria, o fino a quando “non interverranno nuovi provvedimenti che superino il DPCM del governo“, sottolinea il prefetto di Torino Claudio Palomba. L’ufficialità è arrivata durante la serata di ieri, mentre l’Inter era in procinto di scendere in campo contro il Ludogorets nel medesimo silenzio (vedi articolo). La Lega Serie A ha scelto, inoltre, di chiudere i cancelli di altre cinque partite: Udinese-Fiorentina, Milan-Genoa, Parma-SPAL, Sassuolo-Brescia. Di contro, Napoli-Torino, Lazio-Bologna, Cagliari-Roma, Lecce-Atalanta e Sampdoria-Verona saranno regolarmente aperte al pubblico.

IPOTESI – La decisione è arrivata dopo il vertice tra le autorità locali Il governatore della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha formulato questa proposta ai vertici governativi: proroga soft dell’ordinanza (con scandenza 29 febbraio), ripresa dell’attività didattica nelle scuole e dell’organizzazione di manifestazioni pubbliche da metà settimana. Forse in tempo per Juventus-Milan, ritorno della semifinale di Coppa Italia. Ma certamente non per la sfida scudetto. L’ultima parola, in ogni caso, spetterà proprio al governo, di comune accordo col comitato scientifico che sta assistendo il ministero della Salute.

BUROCRAZIA – Voci contrastanti si erano diffuse nella giornata di ieri, prima del vertice tra gli organi ufficiali. L’ipotesi d’apertura al pubblico aveva iniziato a circolare concreta. Poi i nuovi casi di positività al virus, ad Asti e Novara, uniti a quello del calciatore della Pianese (ultima avversaria della Juventus Under 23 in Serie C) hanno spinto verso il dietrofront. Il peso specifico di Juventus-Inter, anche in termini economici, sta portando a riflessioni profonde. Ma la salute, come spiegano gli enti e i vertici in coro, viene prima di tutto. Il governo sta prendendo in considerazione l’ipotesi di allegerire la pressione del DPCM, anche sul fronte sportivo. Andranno coordinate le scadenze dei diversi provvedimenti: quello della Regione Piemonte vale fino a domani, mentre quello del governo fino al 1 marzo (e avrebbe la precedenza rispetto alle ordinanze locali).

INIZIATIVA SFUMATA – È atteso per la giornata di oggi un vertice interno alla Federcalcio. Obiettivo è fare il punto della situazione con i vari organi coinvolti. Nella giornata di ieri era balzata fuori anche l’ipotesi rinvio, che avrebbe tuttavia comportato uno slittamento del ritorno di Coppa Italia (di scena anch’esso allo Stadium mercoledì sera, ndr). Sfumata definitivamente l’idea della diretta tv in chiaro. Non saranno inoltre previsti rimborsi per i possessori del biglietto, anche se la Juventus ha annunciato (sul proprio sito) la valutazione di iniziative a favore degli acquirenti.