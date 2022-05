Juventus-Inter, in arrivo riunione tecnica con la formazione per Inzaghi

Juventus-Inter è sempre più vicina e fra pochi minuti ci sarà un momento fondamentale: quello in cui Inzaghi darà la formazione alla squadra. In arrivo la riunione tecnica, poi trasferimento all’Olimpico.

ULTIME ORE – Inter in ritiro in un albergo di Roma in attesa della finale di Coppa Italia con la Juventus. Alle 18.30 prevista la riunione tecnica, dove Simone Inzaghi darà la formazione alla squadra. C’è attesa soprattutto per capire se Alessandro Bastoni partirà titolare (vedi articolo), per il resto non sono previste sorprese. Poi il trasferimento in pullman allo Stadio Olimpico di Roma, dove il calcio d’inizio è fissato per le 21. Ieri Inzaghi, in conferenza stampa, ha detto di avere ancora dei dubbi, ma questi saranno chiariti fra pochi minuti. Poi sarà il campo a dare l’esito di Juventus-Inter e ad assegnare la Coppa Italia.