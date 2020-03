Juventus-Inter il 9 marzo? Sarri intanto recupera due jolly – CdS

Condividi questo articolo

Con Juventus-Inter ancora da decidere, sarà importante capire se il match sarà recuperato o meno all’inizio della prossima settimana, ovvero lunedì 9 marzo facendo slittare dunque la 27esima giornata di Serie A. Maurizio Sarri intanto recupera due giocatori fondamentali.

DUE RECUPERI – Juventus-Inter lunedì 9 marzo o a maggio? Previsto mercoledì un’ulteriore riunione per decidere come e quando recuperare i 6 match rinviati la 26esima giornata a causa dell’emergenza Coronavirus. Intanto Maurizio Sarri, secondo quanto riportato oggi dal “Corriere dello Sport” recupera a pieno regime due jolly importanti per il cammino in campionato e non solo, ovvero Sami Khedira e Douglas Costa, fondamentali soprattutto per il sistema tattico utilizzato dal tecnico nell’ultimo periodo, ovvero il 4-4-3. Maurizio Sarri in quel ruolo ultimamente ha utilizzato Rabiot e Cuadrado.