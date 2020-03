Juventus-Inter, i diffidati per la 26ª giornata di Serie A. No squalificati

Juventus-Inter si giocherà alle ore 20.45, presso l’Allianz Stadium di Torino, come recupero della ventiseiesima giornata di Serie A. Ecco la situazione disciplinare per il derby d’Italia di questa sera, senza squalificati: solo diffidati, squadre più o meno al completo per il big match “posticipato” di una settimana. Qui il riepilogo con la situazione disciplinare per tutti i recuperi di campionato di oggi e domani.



JUVENTUS-INTER domenica 8 marzo ore 20.45 (26ª giornata Serie A)

Diffidati Juventus: Juan Guillermo Cuadrado, Matthijs de Ligt, Paulo Dybala, Maurizio Sarri (allenatore) (prossima partita Bologna in trasferta)

Squalificati Juventus: nessuno

Diffidati Inter: Antonio Conte (allenatore), Danilo D’Ambrosio (prossima partita Sassuolo in casa)

Squalificati Inter: nessuno